Le footballeur espagnol Hugo Mallo a été condamné à payer une amende et à indemniser la victime pour l'agression sexuelle d'une femme travaillant comme mascotte pour une équipe rivale en 2019, a annoncé jeudi la justice espagnole.

Hugo Mallo (ici en 2023 sous le maillot du Celta) a été condamné pour agression sexuelle. IMAGO/Ricardo Larreina Amador

AFP Nicolas Larchevêque

L'ancien capitaine du Celta Vigo, âgé de 33 ans et qui évolue désormais en Grèce à l'Aris Salonique, a été déclaré coupable d'agression sexuelle avec une peine de 20 mois d'amende à hauteur de 10 euros par jour, ainsi qu'à verser 1’000 euros d'indemnités avec des intérêts à la victime, précise la décision rendue par un tribunal de Barcelone et publiée jeudi.

Les faits ont eu lieu le 24 avril 2019 avant le début du match de Liga Espanyol Barcelone - Celta Vigo, alors que Mallo et ses coéquipiers saluaient l'équipe adverse et les deux personnes déguisées en Periquitos, des perruches mascottes de l'Espanyol.

«Il a touché ses seins»

Le joueur a approché l'une des mascottes et «avec l'intention de satisfaire son esprit libidineux et de s'en prendre à l'intégrité sexuelle (de la femme), a mis ses mains sous son costume et a touché ses seins», peut-on lire dans la décision. La femme «a été obligée de reculer et de repousser l'accusé de la main droite».

L'affaire avait été provisoirement classée, mais après l'appel de la défense de la victime, les juges de l'Audience provinciale de Barcelone avaient ordonné la réouverture du dossier en mai 2021.