Adi Hütter : «Je n'ai jamais vécu une telle séance dans ma vie»

L'entraîneur de Monaco Adi Hütter et celui de Lens Franck Haise ont reconnu n'avoir «jamais vu une telle séance de tirs au but dans (leur) carrière», après la victoire monégasque (2-2, 6-5 tab) en 32e de finale de la Coupe de France dimanche.

Monaco a eu le dernier mot à Lens au terme d’une séance de tirs au but épique. IMAGO/PanoramiC

«Nous n'avons pas été très performants lors de la séance des tirs au but», a regretté Haise. «Je n'avais jamais vu une telle séance de tirs au but dans ma carrière. Quand on perd, c'est encore plus difficile à accepter. Aux joueurs de gérer la série.»

Monaco a éliminé les Sang et Or à l'issue d'une séance de tirs au but épique, où seuls quatre joueurs sont parvenus à marquer lors des dix premières tentatives.

«Je pense que je n'ai jamais vécu une telle séance de tirs au but dans ma vie, avec autant de manqués», s'est d'ailleurs étonné Hütter, ancien coach des Young Boys (entre 2015 et 2018). «Les tirs au but, ce sont surtout des gardiens qui décident, parfois les joueurs. Samba en a arrêté plusieurs. Ce n'est jamais simple pour les jeunes joueurs. Je pense que c'est bien d'avoir des tirs au but directement après le coup de sifflet final (ndlr : et non pas une séance de prolongation).»

Au cours de ce match, Monaco a d'abord pris l'avantage, menant 2-0 avant d'être rejoint par Lens (2-2), jusqu'à, donc, la séance des tirs au but. Le gardien lensois Brice Samba a été brillant dans cet exercice, arrêtant trois tentatives successives.

«On s'est dit, il va tous les sortir et on va être qualifié», a commenté son coéquipier Florian Sotoca. «On savait qu'on avait quelqu'un d'important dans les cages si on allait aux tirs au but, et il nous l'a encore prouvé. Mais nous, les tireurs, on n'a pas fait assez le job.»