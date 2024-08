Le quotidien sportif L'Equipe a publié mercredi un mea culpa après sa Une «ratée» sur le footballeur anglais de l'Olympique de Marseille Mason Greenwood, mis en cause dans le passé dans une affaire de violence conjugale.

La une du journal L'Equipe de ce mardi 27 août pic.twitter.com/AWXYYRdZG8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 26, 2024

AFP Clara Francey

«OM-Greenwood. L'amour sans condition», a titré L'Equipe mardi à propos des bons débuts sous le maillot marseillais de l'ancien grand espoir de Manchester United, suspendu par la Premier League et par son ancien club en 2022 à la suite d'accusations de viol et d'agression sur sa compagne, des charges abandonnées depuis.

«Notre Une de mardi consacrée à Mason Greenwood a suscité de nombreuses réactions indignées. Quand une Une est à ce point mal comprise, c'est qu'elle est ratée», a écrit la direction de la rédaction mercredi sur le site internet de L'Equipe.

La Une de la honte 🤮 — 𝗠𝗜𝗖𝗞𝗔 (@UnGoneExpa) August 26, 2024

«L'idée était de décrire en trois pages (dont la une) comment Mason Greenwood avait réussi ses débuts sportifs avec l'OM, et comment ses trois buts en deux matches lui valaient ‹l'amour sans condition› de son club et d'une très grande majorité de ses supporters», explique L'Equipe.

«Cet ‹amour›-là n'est pas et n'a jamais été le nôtre», ajoute le quotidien, qui précise avoir rappelé en pages intérieures mardi, l'«affaire sordide» impliquant le joueur et lui ayant valu sa mise au ban outre-Manche : «La vidéo et les photos de sa compagne agressée nous ont révulsés», ajoute L'Equipe.

«Au-delà du cas Greenwood, la lutte contre toute forme de violences envers les femmes est la nôtre depuis longtemps» mais «en première page mardi, nous n'avons hélas pas trouvé les bons mots pour poursuivre cet indispensable combat, sur et en dehors des terrains. Cela nous rend tristes et désolés», conclut L'Equipe.

L'annonce cet été de l'arrivée de Mason Greenwood à l'OM a suscité de nombreuses critiques, jusqu'au maire divers gauche de la cité phocéenne Benoît Payan qui a dit refuser «que (son) club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme».

Le buteur anglais de 22 ans, formé à Manchester United et qui a connu sa première sélection en équipe nationale en septembre 2020, avait été arrêté en janvier 2022 après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos montrant une jeune femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps.

«A tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement», indiquait le commentaire accompagnant les publications.

Les charges contre lui ont finalement été abandonnées en février 2023, en raison du «retrait de témoins clés et de nouveaux éléments» selon un porte-parole du parquet britannique.

Avant d'arriver à Marseille, Greenwood avait été prêté lors de la saison 2023-2024 au club espagnol de Getafe.