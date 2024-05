Reléguée la saison dernière à la suite d'un aller-retour express en Ligue 1, l'AJ Auxerre retrouve l'élite du football français.

Des supporters de l'AJ Auxerre IMAGO/Sipa USA

ATS

L'AJA a obtenu le point qui lui manquait en faisant match nul (0-0) à Amiens vendredi, titre de Ligue 2 à la clé avant la dernière journée.

A une journée de la fin du championnat, les hommes du coach Christophe Pélissier comptent 71 points et ne peuvent plus se faire doubler par Angers qui, grâce à son succès in extrémis (2-1) à Annecy n'est qu'à quatre longueurs. Saint-Etienne (troisième avec 65 points) a pour sa part concédé le nul (1-1) face à Rodez.

Cette remontée, Auxerre la doit notamment à la science de son entraîneur Christophe Pélissier, véritable spécialiste de l'exercice. L'entraîneur de 58 ans, arrivé au club en octobre 2022 après le limogeage de Jean-Marc Furlan, est l'un des principaux artisans de cette accession, la deuxième en trois ans.

Comme son prédécesseur, Pélissier est passé maître dans l'art des promotions à l'étage supérieur, exploit qu'il a réussi à sept reprises durant sa carrière, dont trois fois en Ligue 1. Il avait échoué en 2023 dans l'opération sauvetage pour laquelle il avait été engagé, mais avait malgré tout prolongé d'un an son contrat.

15'000 spectateurs en moyenne

Au plan populaire, la relégation n'avait pas remis en cause le fort engouement autour du club cher au mythique Guy Roux, né au moment de l'accession en Ligue 1 au printemps 2022. Les supporters affluent de toutes parts au stade Abbé-Deschamps, où la moyenne de spectateurs est cette saison de 15'000 environ, dont 9000 abonnés.

