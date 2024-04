Brest s'est fait peur mais a battu Metz 4-3 pour conforter sa deuxième place en Ligue 1 et s'approcher de la Ligue des champions, dimanche pour la 28e journée, où Lyon est revenu à un point de l'Europe après sa victoire à Nantes (3-1).

Nantes - Lyon 1-3 Ligue 1, 28ème journée, Saison 23/24 07.04.2024

AFP Gregoire Galley

Metz est revenu de 4-1 à 4-3 mais le Stade Brestois a conservé une victoire qui lui offre dix points d'avance sur la cinquième place, occupée par Lens, tenu en échec samedi par Le Havre (1-1).

Monaco aussi a gagné, contre Rennes (1-0), signant sa première victoire en sept matches à Louis II. Comme Lille s'était imposé vendredi contre Marseille (3-1), les trois poursuivants du Paris Saint-Germain conservent leurs positions dans la course au podium.

Seules les trois premières places garantissent un ticket pour la Ligue des champions, la quatrième envoyant le représentant français vers deux tours de barrages. Pour l'instant Lille occupe ce rang avec 49 points, trois longueurs derrière Monaco (3e) et quatre derrière Brest.

Monaco - Rennes 1-0 Ligue 1, 28ème journée, Saison 23/24 07.04.2024

Et un alléchant Monaco-Lille est programmé le 24 avril, en match de la 29e journée, décalé pour permettre au Losc de préparer son quart de finale de Ligue Europa Conférence contre Aston Villa.

Avec le statu quo en tête, la bonne opération de la journée est pour l'Olympique Lyonnais, revenu dans la course à la septième place, qualificative pour le Ligue Europa Conférence... si le Paris Saint-Germain bat Lyon en finale de la Coupe de France.

Lyon à un point de Marseille

L'OL est à deux points de Reims, le 7e, et un de Marseille (8e) et Rennes (9e). Menés dans une Beaujoire à huis clos, sanction pour usage de fumigènes, les Lyonnais ont renversé le match en deux minutes par Alexandre Lacazette et Malick Fofana, avant un dernier but de Gift Orban en toute fin de match.

Dans le bas du classement, Montpellier a signé une victoire très précieuse contre le barragiste Lorient. La Paillade vient de remporter deux matches contre des adversaires directs, après son succès au Havre (2-0), et compte désormais six points d'avance sur les Merlus.

Les deux autres matches de dimanche après-midi se sont soldés par des 0-0 entre Strasbourg et Toulouse et entre Reims et Nice. Le Gym double Lens et prend la 5e place, et les Champenois dépassent l'OM pour prendre le 7e place. Le Racing alsacien et le «Téfécé» comptent un point de plus que Montpellier et s'approchent aussi du maintien.

Nantes, deux points devant Lorient, va devoir batailler jusqu'au bout. Si Antoine Kombouaré avait gagné son premier match pour son retour sur le banc, à Nice (2-1), l'effet du changement d'entraîneur est déjà estompé. Et Nantes se rend au Havre, qui compte 28 points comme lui, au prochain match...