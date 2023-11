Le président du LOSC Olivier Létang a adressé un courrier à la préfète des Bouches-du-Rhône. Il veut avoir «la certitude que l'intégrité physique de la délégation lilloise et de ses supporters soit totalement assurée» lors du déplacement de son club à Marseille samedi (21h00), après les incidents d'OM-OL.

Lille ne veut pas vivre la même expérience que l’OL à Marseille. KEYSTONE

Olivier Létang a envoyé un courrier à Frédérique Camilleri avec copie à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria et au président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune, a indiqué le LOSC.

«Je veux avoir la certitude que l'intégrité physique de notre délégation et de nos supporters soit totalement assurée, explique-t-il. J'attends donc les mesures qui seront prises et l'assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement.»

Dimanche soir, en amont du match entre Lyon et Marseille dans la cité phocéenne, le car transportant les joueurs et le staff de l'OL a été caillassé et l'entraîneur du club rhodanien Fabio Grosso a été sérieusement blessé au visage. Au moins un car de supporters lyonnais a également été visé.

AFP