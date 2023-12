Daniel Riolo, journaliste chez «RMC Sport», s’est emporté dans l’émission «After Foot» contre le joueur de l’OL, Rayan Cherki, après la défaite lyonnaise (3-0) à Marseille mercredi en Ligue 1.

💥 @DanielRiolo : "Cherki, ce n'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa." #RMClive pic.twitter.com/ui9xsmJzcP — After Foot RMC (@AfterRMC) December 6, 2023

L’Olympique Lyonnais poursuit sa descente aux enfers. Lourdement battu mercredi au Vélodrome dans un match en retard comptant pour la 10e journée de Ligue 1, le club rhodanien ne décolle toujours pas et reste bon dernier au classement.

Pour Daniel Riolo, journaliste chez «RMC Sport», les Gones, qui viennent de remplacer leur coach Fabio Grosso par Pierre Sage, doivent effectuer un virage à 180 degrés s’ils entendent sauver leur peau dans l’élite du football français. Et cela passe notamment par un nouveau changement d’entraîneur.

«C’est peut-être la première fois de ma vie que je vais dire ça : là, il faut un bétonneur, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n’arriveront pas à jouer au foot, ils ne peuvent pas. (...) Il faut qu’ils reprennent tout à la base. Tu ne peux mettre une équipe qui joue au ballon avec des mecs qui ont une mentalité de merde comme celle des Lyonnais», s’est emporté le chroniqueur de 53 ans dans l’émission «After Foot».

Ce dernier a également fustigé l’état d’esprit des joueurs lyonnais, prenant principalement pour cible Rayan Cherki, milieu de terrain offensif de 20 ans issu du centre de formation du club. «Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, ce n’est même pas la moitié du cerveau de (Hatem) Ben Arfa, c’est dire si ça va loin. C’est niveau CP (ndlr : l’équivalent de l’école primaire en Suisse)», a pesté Riolo.

«Il a tout le temps les bras levés, c’est un ventilateur» Daniel Riolo sur l’attitude de Rayan Cherki

Avant de poursuivre : «Ce n’est pas possible de faire ce qu’il fait, de réclamer cette espèce de faute en levant les bras. Il a tout le temps les bras levés, c’est un ventilateur. Il faut qu’il arrête Cherki. Tu insultes ton équipe, tes coéquipiers, les supporteurs de l’OL. On n’en a rien à foutre que tu saches jouer, va faire un five (un match 5 contre 5) avec tes amis.»

Le journaliste franco-italien a notamment remis en question le style et l’intelligence de jeu de Cherki. «Il joue au five, il ne joue pas au foot, ce n’est pas possible. Ce gars veut être leader de cette équipe. Je comprends pourquoi tous les mecs ne voulaient pas le faire jouer, pourquoi ils se sont tous arrachés les cheveux», s’est-il encore indigné.