Les deux joueurs de l'Olympique de Marseille Jean Onana et Faris Moumbagna ont été victimes dans la nuit de dimanche à lundi d'une tentative de car-jacking avec usage d'arme à feu, révèle Europe 1.

blue Sport Clara Francey

L’attaque a eu lieu aux alentours de quatre heures du matin, alors que les deux joueurs quittaient le centre d’entraînement de l’OM. Jean Onana et Faris Moumbagna venaient de rentrer du Havre, où leur équipe s'était imposée (2-1) quelques heures plus tôt lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Si les deux internationaux camerounais n'ont pas été blessés, plusieurs impacts de balles ont été retrouvés sur leurs voitures. Les auteurs de ce car-jacking ont pris la fuite.

