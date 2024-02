Gennaro Gattuso (46 ans) n'est plus l'entraîneur de Marseille, selon plusieurs médias. L'Italien a été remercié au lendemain d'une défaite 1-0 à Brest qui laisse le club au 9e rang de Ligue 1.

Gennaro Gattuso : fin de l'aventure à l'OM KEYSTONE

Gattuso, qui avait entamé sa carrière d'entraîneur en faisant un bref passage sur le banc du FC Sion du 25 février au 13 mai 2013, était en poste à l'OM depuis septembre 2023. Auparavant, il a notamment dirigé l'AC Milan (2017-2019) et Naples (2019-2021), avec qui il a gagné la Coupe d'Italie en 2020.

C'est comme joueur que ce milieu de terrain agressif s'était révélé. Il a fait l'essentiel de sa carrière à l'AC Milan (1999-2012) avant de terminer à Sion (2012-2013). Gattuso compte aussi 72 sélections avec l'équipe d'Italie avec qui il a gagné la Coupe du monde 2006. Avec l'AC Milan, il a notamment remporté deux fois la Ligue des champions (2003, 2007) et deux fois la Serie A (2004, 2011).

Une rupture à l'amiable et non une mise à pied

Le départ de Gattuso devrait s'effectuer sous forme d'une rupture à l'amiable et non d'une mise à pied, selon une source proche des négociations. La séparation entre les deux parties a été actée à l'issue d'une réunion entre Gattuso et ses dirigeants lundi matin. L'Italien a reconnu «ne plus avoir de solutions» pour relancer l'OM, selon la source.

Si le divorce entre l'OM et son entraîneur n'est pas encore totalement finalisé, le club est déjà en quête d'un successeur, le profil étant un «homme de coups, capable de rentrer dans la tête de ses joueurs et plutôt francophile».

Brest – Marseille 1-0 Ligue 1, 22ème journée, Saison 23/24 18.02.2024

ATS