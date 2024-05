La fin de l'aventure de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, qu'il quitte au bout de sept saisons, vire au bras de fer entre les deux parties en raison de tensions financières autour de salaires non versés.

Kylian Mbappé n’aurait pas reçu son salaire d’avril. IMAGO/ABACAPRESS

AFP Nicolas Larchevêque

Alors que le capitaine des Bleus, pressenti au Real Madrid, a annoncé officiellement son départ de la capitale il y a deux semaines, la séparation entre le N.7 et Nasser Al-Khelaïfi, le patron qatarien du club de la capitale, ne se fait pas en douceur. Cette fin est gâchée par des histoires de gros sous qui auront marqué l'ensemble de sa dernière saison, depuis l'été dernier.

Même si les deux hommes ont été aperçus en train de se faire une accolade samedi soir lors de la victoire en finale de la Coupe de France et mardi soir lors d'une cérémonie de remise de prix en Sardaigne, les négociations semblent âpres et tendues.

Le PSG n'a pas versé le salaire du mois d'avril à la star française de 25 ans qui part libre cet été, selon deux sources proches du dossier, confirmant une information du journal l'Equipe. Contactés par l'AFP, l'entourage du joueur et le PSG n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Ce non-versement du salaire du mois d'avril est en lien avec l'accord qui avait été passé l'été dernier entre Kylian Mbappé et le club, au terme duquel le joueur s'engageait à renoncer à une partie de ses primes, a expliqué à l'AFP une source proche du dossier

Les discussions sont «sereines» et «une issue positive» sera trouvée, «tout est en passe d'être réglé», a insisté cette source. Mais selon une autre source proche des négociations interrogée par l'AFP, la version est différente: cette décision a été faite à l'initiative du club mais sans avoir prévenu la star.

Aucun accord «scellé»

Par ailleurs, aucun accord n'a été scellé entre les deux parties, a appuyé la source, qui a ajouté qu'à la retenue de salaire s'ajoute le non-versement d'une prime - dont l'AFP ne connait pas la cause - pour un total d'environ 80 millions d'euros. Ces tensions réapparaissent alors qu'en début d'année les deux parties avaient indiqué s'être mises d'accord sur le sujet.

«Avec l'accord que j'ai passé avec le président (Nasser al-Khelaïfi) cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c'est le plus important», avait d'ailleurs affirmé Mbappé début janvier.

Les deux camps avaient reconnu que l'attaquant, encore lié contractuellement au PSG jusqu'au 30 juin, avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le club l'été dernier après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois.

Prime versée en février

Le chiffre de ces primes s’élevait alors autour de 60 à 70 millions d'euros, selon une source proche du club, couvrant financièrement le club du départ de la star française, en fin de contrat en juin et libre de s'engager où il souhaite sans indemnité de transfert. Mais finalement, le club a versé cette prime en février à Mbappé, selon une des sources proches des négociations à l'AFP, sans préciser les raisons de ce changement.

En signant son contrat en 2022, Mbappé s'est assuré un salaire de 72 millions d'euros bruts annuels, une prime à la signature de 150 millions d'euros, payable en trois fois, et une prime de fidélité au montant croissant, 70 millions d'euros brut la première année, 80 millions la deuxième et 90 millions en cas de levée de l'option pour une troisième saison, selon le Parisien.

Sans étendre son bail au-delà, Mbappé aurait pu toucher plus de 200 millions d'euros à la fin de la saison, mais ce n'est pas le cas avec cette retenue de salaire. Avec ces nouvelles tensions, l'attaquant, qui a débuté mercredi la préparation de l'Euro 2024 avec l'équipe de France à Clairefontaine, aura connu une dernière saison mouvementée jusqu'au bout.