«Le championnat est déjà tronqué», s'est emporté le président de Lille Olivier Létang, «fou furieux» envers les arbitres de la VAR. Il accuse ces derniers d'avoir invalidé injustement un but lillois face au Paris Saint-Germain, vainqueur (3-1) dimanche au Stade Pierre-Mauroy.

🤔 | Le but de l'égalisation aurait dû être accordé selon Bruno Génésio. Qu'en pensez-vous ? 🫵⚖️ #LOSCPSG pic.twitter.com/dMRofziQjJ — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

Olivier Létang faisait référence au but égalisateur (2-2, 82e) de Tiago Santos, refusé après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour une supposée position de hors-jeu, qu'il conteste.

«L'élément central, c'est qu'à huit minutes de la fin, il doit y avoir 2-2 et on est en train de pousser, on est sur une dynamique», a-t-il souligné. «Le championnat de Ligue 1 est tronqué, alors qu'on a tous les outils technologiques pour prendre les bonnes décisions. Mais que font ceux qui sont en charge de ça ? Ce n'est pas possible», a-t-il dénoncé.

«Quand après, on le voit de façon claire, nette et précise qu'il n'y a pas hors-jeu, je suis fou furieux», a affirmé le dirigeant. Selon lui, Thomas Meunier dévie le ballon du pied, ce qui remet en jeu le latéral droit portugais.

«Il n'y a pas d'éthique»

«Soyons professionnels, Ligue de football professionnel, une compétition professionnelle... En fait, il n'y a pas d'éthique. A un moment donné: stop ! Il y a des outils, utilisons-les de façon professionnelle pour que les bonnes décisions se prennent. Ou alors, on arrête, ça nous coûte 25 millions d'euros par an !», a-t-il tonné.

L'entraîneur du Losc, Bruno Genesio, est aussi revenu sur ce fait de jeu après la rencontre: «Le second but lillois est valable. Si on met une VAR qui ne fait pas son boulot, ça ne sert à rien. Dans le bus, que faisaient les arbitres ? Ils regardaient autre chose, un film ?»