Deux supporters de Brest ont été légèrement blessés par des éclats de verre dimanche soir lorsque leur car a été visé par des projectiles après la victoire de leur club 3-1 à Montpellier.

Plusieurs supporters de Brest avaient fait le déplacement à Montpellier dimanche. IMAGO

Dans un communiqué publié lundi, le Stade brestois a indiqué qu'"une dizaine de pavés" avaient «impacté le car à différents endroits, blessant des supporters, heureusement de façon légère, en raison de l'impact des vitres brisées».

Contacté par l'AFP, la préfecture de l'Hérault a déclaré que le car avait été visé par «deux jets de projectiles» peu après avoir quitté le stade de la Mosson alors qu'il rejoignait l'autoroute à hauteur de Juvignac, après avoir été quitté par son escorte des forces de l'ordre

🔴⚪ Présent à leur arrivée à Brest, le directeur général du Stade Brestois, Pascal Robert, n’a pu que constater les dégâts sur le car des supporters brestois : « C’est très grave ce qui s’est passé. Quand on regarde les impacts sur le véhicule, on comprend vite la violence des… pic.twitter.com/fvZImY894m — Stade Brestois 29 (@SB29) November 27, 2023

«Deux supporters ont été blessés et le véhicule a été endommagé, une vitre et un pare-brise» selon la préfecture, qui n'a pas précisé d'où les projectiles ont été lancés.

«Si le jet du pavé sur la façade avant du car avait été deux mètres plus bas, c'est le chauffeur qui aurait été touché et par conséquent un risque fort d'accident alors que le car était lancé sur l'autoroute», a déclaré le directeur général du Stade Brestois, Pascal Robert, cité dans le communiqué du club.

«Je n'ose pas imaginer le drame qui aurait pu en découler avec à bord nos 60 supporters», a-t-il ajouté.

Il a dit «regretter» que «ce genre d'événements (...) continue de se perpétuer», un mois après le caillassage du car de l'Olympique de Lyon près du stade Vélodrome, le 29 octobre à Marseille, dans lequel l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, a été sérieusement blessé au visage.

L'ambiance était déjà «tendue» avant le coup d'envoi de Montpellier-Brest, comptant pour la 13e journée de Ligue 1.

Si «aucun incident ne s'est déroulé pendant la rencontre sportive», les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de matraques pour «rétablir l'ordre» lorsqu'une «centaine de supporters montpelliérains, en partie cagoulés et armés de barres de fer et matraques, ont cherché à en découdre à l'arrivée des supporters brestois», selon la préfecture.

Trois personnes ont été interpellées lors de ces incidents d'avant-match et «deux amendes forfaitaires délictuelles pour possession de fumigène et port de matraque télescopique» ont été dressées, selon la même source.

En octobre, la rencontre de la 8e journée entre Montpellier et Clermont a été définitivement arrêtée à la 91e minute de jeu après qu'un pétard lancé depuis les tribunes a explosé tout près du gardien de but visiteur.

Le match sera rejoué mercredi à huis clos. Et Montpellier, qui menait 4-2 au moment de l'arrêt de la rencontre, a été sanctionné d'un retrait d'un point au classement.