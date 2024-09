«C'est scandaleux», a tonné l'entraîneur de Lille Bruno Genesio en conférence de presse jeudi concernant la programmation du derby contre Lens samedi 26 octobre, seulement trois jours après un déplacement à Madrid en Ligue des champions.

Bruno Genesio a sévèrement critiqué la programmation du derby entre Lille et Lens. IMAGO

AFP/blue Sport Clara Francey

«Il y a une irresponsabilité, a affirmé Genesio. Je connais les clichés lorsqu'on dit qu'il faut faire attention à la santé des joueurs: oui, on est bien payé, on fait un métier extraordinaire, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de dire certaines choses inhérentes à tous les métiers. Je suis… je ne veux même pas dire le mot parce que je veux rester poli. Jouer à Monaco (ndlr : vendredi 18 octobre à 20h45), à Madrid (ndlr : pour affronter l'Atlético mercredi 23 à 21h00) et à Lens, c'est scandaleux.»

Cette programmation s'explique sans doute par le déplacement de Nice à Budapest pour jouer contre Ferencvaros en Europa League jeudi 24 octobre (18h45), juste avant la neuvième journée de Ligue 1, qui repousse la programmation de Nice-Monaco au dimanche 27 (17h00), avant une troisième affiche de taille, Marseille-Paris le même jour à 21h00.

«Mais quand on fait un calendrier, on sait qu'il y a ces trois matches, alors au lieu de mettre les trois à la neuvième journée, mettons-en deux à la neuvième journée, et un à la dixième, si on a un peu de réflexion de footballeur», a rétorqué Bruno Genesio.

L'entraîneur de 58 ans a poursuivi en critiquant le rythme du calendrier du football: «On peut réfléchir un peu par rapport aux joueurs, qui sont les acteurs essentiels du football, parce que sans joueurs, il n'y a pas de télé, pas d'entraîneur, pas d'arbitre, pas de président de la Ligue, il n'y a rien !»

Avant d'ironiser: «Peut-être qu'à Madrid, on ira avec une équipe réserve pour se préserver pour le derby, et puis on nous reprochera de ne pas jouer la Ligue des champions à fond...»