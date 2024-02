Kylian Mbappé a connu de nombreuses heures de gloire sous le maillot du PSG depuis 2017 mais aussi quelques avanies, notamment en Ligue des champions, le seul trophée qui manque à son palmarès avec Paris.

Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain au terme de la saison. IMAGO

Les grandes heures

«Mbappé 2025»

En mai 2022, après des semaines de palabres et de suspense, le Paris Saint-Germain officialise la prolongation pour trois saisons (2+1), soit jusqu'en 2025, de Kylian Mbappé qui montrait déjà des velléités de partir au Real Madrid.

«Je suis très content de continuer l’aventure, de rester en France, à Paris dans ma ville», disait alors le crack un maillot floqué «Mbappé 2025» en main. «J’ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère continuer à faire ce que j’aime le plus: jouer au foot et gagner des trophées.» Mbappé avait alors obtenu des garanties importantes de la part du club pour que ses ambitions sportives se concrétisent et incarnait plus que jamais le projet du PSG.

Suite royale contre Lorient

Deux buts et trois passes décisives, Mbappé survole le match contre Lorient (5-1) le 3 avril 2022, étalant tous ses meilleurs coups, avec notamment un dribble le long de la ligne pour servir Lionel Messi.

Quadruplé contre Lyon

Mbappé signe un quadruplé en 13 minutes contre Lyon (5-0), le 7 octobre 2018, un soir où les Rhodaniens ont pu mesurer de visu la vitesse d'un des footballeurs les plus rapides du monde, avec des pointes à 38 km/h.

Brelan au Barça

Un de moins, mais contre le FC Barcelone de Lionel Messi! Le 16 février 2021, Mbappé terrasse le club quintuple champion d'Europe d'un hat-trick de légende (4-1) en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le lendemain la presse «madridiste» réclame son recrutement au président du Real, Florentino Pérez.

Paire à Munich

Encore un but de moins, mais contre un adversaire toujours plus prestigieux, considéré en mars 2021 comme la meilleure équipe du monde. La défense bavaroise ne se méfie pas suffisamment de la vitesse diabolique de Mbappé, qui contribue à un succès 3-2 en quarts de finale de C1.

Joker pour rien contre le Real

Parmi tous les buts marqués ou offerts par Kylian Mbappé en toute fin de rencontre dans l'exercice 2021-2022, le plus important aurait dû être celui contre le Real Madrid, en 8e de finale aller de Ligue des champions, le 15 février (1-0). Mais le retour - où il a aussi marqué - a tout gâché (3-1).

Le 100e

Mbappé signe son 100e but parisien le 5 décembre 2020, lors d'une victoire à Montpellier (3-1). Il a rejoint ce jour-là Dominique Rocheteau. Il est désormais le meilleur buteur du club avec 222 buts devant Edinson Cavani (200) et Zlatan Ibrahimovic (156).

Les heures sombres

Été 2023 meurtrier

Le 13 juin 2023, après des mois de tensions, Kylian Mbappé fait savoir dans une lettre adressée à ses dirigeants, qu’il ne lèvera pas l’option prévue dans son contrat lui permettant d’étirer son bail jusqu’en 2025 et pourra s'engager libre où il le souhaite en juin 2024. Le club contre-attaque en juillet, en écartant sa star de la tournée au Japon et en Corée du Sud, le plaçant dans son «loft» au milieu des indésirables du club. Une mise à l'écart qui n'ébranle pas Mbappé, de retour dans le groupe dès août, prenant très vite la tête du classement des buteurs de Ligue 1.

La frappe molle de la Luz

Ça y est, le PSG est enfin en finale de Ligue des champions en août 2020: il tient tête au Bayern Munich en première période, mais Mbappé envoie une frappe bien trop molle, alors qu'il est en très bonne position, à 0-0. Paris s'incline (1-0). L'idole était hélas diminuée par une blessure subie en finale de la Coupe de France sur un tacle du Stéphanois Loïc Perrin.

Premier classique bancal

Passé à côté de son premier classique contre Marseille au Vélodrome (2-2), Mbappé avait commis une de ses rares fautes de communication en minimisant l'importance du duel face à l'OM, qu'il a présenté comme un match comme un autre.

«On n'a pas mesuré l'importance du match», admit-il aussitôt après la rencontre, parlant d'un match «raté» de sa part. Erreur rectifiée au classique suivant où il lance d'un but la victoire des siens (3-0).

«Ce sera peut-être ailleurs»

Autre impair dans une communication en général bien maîtrisée, Mbappé profite du micro tendu au meilleur joueur de la saison 2019, lors des trophées UNFP (le syndicat des joueurs), pour évoquer publiquement un possible départ du PSG.

«J'arrive à un second tournant de ma carrière. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs», avait-il lancé, glaçant les supporters parisiens.

Deux rouges

Mbappé a vu deux fois rouge avec Paris. Il a été exclu pour la première fois contre Rennes, en demi-finale de la Coupe de la Ligue 2018, pour une faute sur Ismaïla Sarr. Le second rouge, reçu à Nîmes peu après son sacre mondial avec les Bleus, pour une embrouille avec Téji Savanier.