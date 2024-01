L'attaquant français Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024 avec le Paris SG et libre de signer où il veut depuis lundi, a affirmé mercredi n'avoir pas fait son «choix» concernant son avenir.

Kylian Mbappé sur son avenir : «Je n'ai pas fait mon choix» L'attaquant français Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain et libre de signer où il veut depuis lundi, a affirmé mercredi n'avoir pas fait son «choix» concernant son avenir. 04.01.2024

«Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait mon choix. Mais on a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées», a déclaré Kylian Mbappé, en zone mixte après la victoire mercredi contre Toulouse (2-0) lors du Trophée des champions.

«Mon avenir n'est pas un sujet en interne. Il faut penser a l'équipe», a ajouté le Parisien, buteur mercredi soir. «Je l'annoncerai, quand ma décision sera prise», a-t-il aussi assuré.

«Avec l'accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important», a expliqué Kylian Mbappé, qui aurait renoncé à une partie de ses colossales primes dites «de fidélité» cet été.

«En 2022, je ne savais pas jusqu'à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Ça n’aurait aucun sens», a-t-il répondu, ajoutant que le plus important «ce sont vraiment les titres, on a un groupe déterminé et jeune qui veut gagner des trophées».

L’argument de la Ligue des champions

Mardi en conférence de presse, Luis Enrique a expliqué qu'il allait gérer sa star «comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent». «Ce n'est pas un sujet qui dépend de moi. Je ne suis pas la personne qui doit répondre à cette question», a poursuivi l'entraîneur espagnol.

Pour séduire Mbappé, le Real Madrid, l'un de ses clubs de coeur et considéré depuis plusieurs années comme la destination probable du Parisien, ou Liverpool peuvent s'appuyer sur leur palmarès fourni en Ligue des champions.

Des médias, tels que les journaux espagnols As et Marca entretiennent une campagne permanente, même si Kylian Mbappé a déjà posé plusieurs lapins aux Madrilènes. Le Real l'a donc sommé de se décider d'ici la mi-janvier, selon The Athletic.