Les Girondins relégués et... Petkovic réclame 12 millions

Le football français pleure l'un de ses monuments. Sextuples Champion de France, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en National (D3).

COMMUNIQUE DU CLUB



« Alors que des discussions avaient repris ces derniers jours, les représentants de FSG ont indiqué hier lundi 22 juillet au FC Girondins de Bordeaux et à son actionnaire leur volonté de ne pas y donner suite malgré les assurances apportées par différentes… pic.twitter.com/lmSmEQ8eCa — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 23, 2024

ATS

Le club a renoncé à son appel contre cette rétrogradation administrative, faute d'accord avec le groupe américain Fenway Sports Group pour un rachat du club. Les Girondins cherchaient 40 millions d'euros pour assainir leurs comptes et boucler leur budget 2024-2025 en L2.

Le club où ont brillé Alain Giresse, Jean Tigana, Zinédine Zidane ou encore Bixente Lizarazu, n'était jamais descendu aussi bas depuis l'acquisition du statut professionnel en 1937, même s'il marche sur un fil depuis des années, en raison de difficultés financières chroniques. Déjà rétrogradé administrativement en 2021 (de L1 à L2) et en 2022 (de L2 à National), il avait été repêché in extremis. C'était encore le scénario espéré le 9 juillet. Mais Fenway Sports Group, propriétaire notamment de Liverpool, a jeté l'éponge une première fois en début de semaine dernière, puis une seconde lundi, malgré un engagement de la Métropole bordelaise à soumettre au vote une baisse du loyer du stade.

Mais la perspective de devoir attendre ce vote en septembre a semble-t-il refroidi les «avocats frileux» du groupe américain, propriétaire de Liverpool, selon une source proche des Girondins. En cessation de paiement, le club va désormais se tourner vers le tribunal de commerce, a-t-on indiqué de source proche des Girondins, avec l'espoir que l'instance privilégie le redressement judiciaire à une liquidation pure et simple.

Le club de Daniel Jeandupeux et de Vladimir Petkovic

Deux anciens sélectionneurs de l’équipe de Suisse ont écrit l’histoire du club. Daniel Jeandupeux avait brillé à la pointe de l’attaque des Girondins au milieu des années septante avant de voir sa carrière brisée par une fracture de la jambe sur un tacle de l’international français Marc Berdoll le 1er octobre 1977 lors d’un match contre Marseille.

Plus de quarante ans plus tard, Vladimir Petkovic devait laisser une trace bien moins glorieuse. Au lendemain de l’Euro 2021, le Tessinois avait fait le choix de quitter l’équipe de Suisse pour rejoindre Bordeaux et le projet bien nébuleux du nouveau propriétaire Gérard Lopez. Il ne devait rester que quelques mois à la tête de l’équipe avant d’être limogé pour des résultats catastrophiques. On a appris que l’actuel sélectionneur de l’Algérie réclamait aux Girondins la somme de 12 millions d’euros pour la rupture abusive de son contrat...

ATS