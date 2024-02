Trois jours après sa qualification en 8e de finale de l’Europa League, l'Olympique de Marseille a décroché sa première victoire de l'année 2024 en Ligue 1.

Marseille – Montpellier 4-1 Ligue 1, 23ème journée, Saison 23/24 25.02.2024

L’OM a battu Montpellier 4-1 dimanche soir au Vélodrome en clôture de la 23e journée. Pour la première en championnat du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, les Marseillais ont pourtant concédé l'ouverture du score (5e)

Ils ont toutefois bien réagi grâce à un but de Ndiaye (31e), un doublé d'Aubameyang (43e et 62e) et un but contre-son-camp de Sacko (82e).