Deuxième du championnat de Ligue 1 derrière l’intouchable PSG, l’OGC Nice réalise une magnifique saison. Titulaire indiscutable au sein de la défense du club azuréen, Jordan Lotomba a pris le temps de répondre aux questions de blue Sport.

Jordan Lotomba effectue une belle saison sous le maillot de l’OGC Nice. IMAGO

Tout roule pour l’OGC Nice cette saison. Quels sont les éléments qui font votre force ?

«Tout d’abord, cela montre que l’on travaille bien à l’entraînement. Je pense aussi que la philosophie et le style de jeu prônés par notre coach (ndlr : Francesco Farioli) nous permettent de remonter proprement le ballon depuis notre camp. Cette manière de procéder nous donne la possibilité de partir sur de bonnes bases. On conserve bien le ballon ce qui nous évite d’encaisser beaucoup de buts. De plus, nous avons aussi pas mal de réussite offensivement en ce moment. Tous ces ingrédients nous permettent donc de marquer et de pouvoir ensuite garder le résultat.»

En parlant de cette philosophie de jeu, est-ce que ça vous plaît d’évoluer dans ce système ?

«Je n’avais pas l’habitude d’évoluer de cette manière. J’apprends donc beaucoup et c’est quelque chose que je peux ajouter à ma palette. Pour couronner le tout, cela porte ses fruits puisque nous obtenons de très bons résultats depuis le début de la saison.»

Que vous manque-t-il pour être à la hauteur du PSG, qui caracole en tête du classement ?

«Nous devons être davantage des tueurs devant le but adverse. Nous devons aussi être capables de nous créer plus d’occasions en essayant peut-être de nous projeter plus rapidement vers l’avant. Pour le reste, nous avons tout en main pour gagner nos matches.»

Vous n’avez plus marqué depuis le 23 décembre 2020. Cela doit certainement vous démanger…

«Effectivement, en tant que footballeurs, nous avons toujours envie d’inscrire le plus de buts possibles, que l’on soit défenseur ou non. Après, je joue derrière ce qui ne me permet pas de me retrouver souvent en position favorable pour marquer. Mais j’y pense, donc si l’occasion se présente, je ne vais pas me gêner pour faire trembler les filets afin d’améliorer mes statistiques. C’est important.»

Dans votre carrière, vous avez déjà affronté de grands joueurs. Lequel d’entre eux vous a le plus impressionné ?

«Lionel Messi (ndlr : lorsqu’il jouait au PSG) parce qu’il a la faculté assez phénoménale de se projeter et de faire la différence tout seul. En jouant contre lui, j’ai vraiment pu m’apercevoir de toute l’étendue de son talent.»

Cela fait maintenant trois ans et demi que vous habitez sur la Côte d’Azur, est-ce que la Suisse vous manque ?

«La Suisse est le pays où je suis né et où j’ai grandi. C’est donc toujours un plaisir d’y retourner et surtout à Yverdon. En plus, la Suisse est à 45 minutes d’avion donc je peux facilement rendre visite à ma famille ou à mes proches dès que j’ai du temps libre ou des vacances.»

«Affronter l’Allemagne devant son public, ça va être du délire» Jordan Lotomba Défenseur OGC Nice

Parlons maintenant un peu de la Nati. Vous n’avez pas été retenu pour le Mondial 2022 mais depuis vous avez pu revêtir à nouveau le maillot de l’équipe nationale. Un soulagement ?

«Bien évidemment, j’ai eu un immense plaisir de retrouver la sélection nationale surtout après avoir manqué la Coupe du monde. Cela m’a montré que je faisais toujours partie de l’effectif et que je pouvais me focaliser sur l’Euro. En outre, c’est toujours une fierté de retourner en sélection et de retrouver aussi mes coéquipiers.»

Que faudra-t-il faire pour gagner votre place dans la sélection pour l’Euro ?

«Dans un premier temps, il faudra continuer d’enchaîner les bonnes performances avec Nice en essayant de gagner un maximum de matches. Ensuite, je me dois de rester en bonne santé. Malheureusement, quand il y a une telle compétition qui approche, il y a beaucoup de malchance jusqu’à la dernière minute. Il faudra donc faire attention.»

Justement, ferez-vous preuve de retenue lors des dernières rencontres de la saison afin d’éviter toute mauvaise surprise ?

«Je dirais oui et non… Cependant, j’ai toujours en tête le mauvais souvenir de ma blessure juste avant l’Euro lorsque j’évoluais avec l’Équipe de Suisse espoirs. Moralement, j’ai reçu un gros coup derrière la tête. Cela reste dans ton esprit. Malgré tout, il faudra quand même jouer les derniers matches de la saison tout en sachant que tout peut basculer très vite.»

Pour terminer, que vous inspire le groupe de la Suisse à l’Euro ?

«Affronter l’Allemagne devant son public, ça va être du délire. Je me réjouis d’affronter une si grande nation du football. C’est un rêve.»