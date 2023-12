Il n'est pas encore temps de penser aux fêtes de fin d'année, «au panettone et au champagne», a prévenu mardi l'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso, à la veille du déplacement de son équipe à Montpellier pour le dernier match de 2023.

Gennaro Gattuso ne veut pas encore penser aux festivités de fin d’année. IMAGO/Colorsport

«Montpellier est une équipe qui fait peur par ses transitions. On va devoir faire un match costaud et être réveillés. Ça va être très difficile. Si on commence à penser à la valise, à papa, à maman, aux enfants et aux grands-parents, on va prendre une raclée», a déclaré Gattuso en conférence de presse.

«Ils peuvent nous mettre en pièces. On ne doit pas penser au panettone et au champagne, sinon on va prendre une claque. Il faut arriver en sachant ce qui nous attend, être prêts à transpirer et se donner beaucoup de mal», a ajouté le technicien italien.

Grâce à une série de quatre victoires d'affilée, l'OM est revenu à la 6e place en Ligue 1. Un succès à Montpellier pourrait permettre aux Marseillais de se rapprocher encore du Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions.