Comme en témoigne une anecdote dévoilée par «L'Equipe», le défenseur irlandais de l'Olympique lyonnais Jake O'Brien n'a peur de rien.

Arrivé l'été dernier à Lyon en provenance de la réserve de Crystal Palace, Jake O'Brien s'est imposé, à la surprise générale, comme le patron de la défense des Gones et l’un des chouchous du Groupama Stadium grâce notamment à son mental d'acier. L'anecdote qui suit peut en témoigner.

Comme il l'a raconté dans une interview accordée à l'Equipe, alors qu'il se promenait cet hiver avec son chiot dans le parc de la Tête d'Or, poumon vert de 105 hectares, l'Irlandais a eu une sacrée frayeur lorsque son compagnon à quatre pattes s'est retrouvé en difficulté dans l'eau après avoir poursuivi des canards.

Mais le défenseur de 22 ans n'a alors pas hésité une seule seconde à plonger - tout habillé - dans l'eau glacée pour sauver son jeune teckel de la noyade. «Je suis rentré chez moi trempé et congelé. Beaucoup de gens me regardaient sur le chemin et se moquaient», a-t-il dévoilé.

Depuis quelques semaines, c'est dans une autre mission sauvetage que le géant irlandais (1,97 m) est engagé : celle de l’équipe rhodanienne, qui a connu un début de saison catastrophique.