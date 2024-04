Le PSG, qui se déplace à Lorient, peut être sacré champion mercredi mais devra aussi compter sur un faux pas de Monaco contre Lille, dans un duel de prétendants à la Ligue des champions, en matches en retard de la 29e journée.

Kylian Mbappé lèvera-t-il les bras au ciel ce mercredi soir ? IMAGO

AFP Clara Francey

Ces deux rencontres, ainsi que celle entre Marseille et Nice, avaient été décalées par la Ligue (LFP) avant les quarts de finale retour de Coupes d'Europe du PSG, de l'OM et du Losc.

Impériaux face à Lyon dimanche (4-1), les Parisiens se sont encore rapprochés un peu plus d'un troisième titre de champion de France d'affilée, le 10e depuis l'arrivée de QSI (Qatar Sports Investments) en 2011 et le 12e de l'histoire du club.

De telle sorte que l'affaire peut être entendue dès ce mercredi, si les hommes de Luis Enrique s'imposent et que Monaco ne bat pas Lille deux heures plus tard.

Lorient, avant-dernier et qui accumule les contre-performances, a d'autres préoccupations: recoller au trio constitué du Havre (16e), de Metz (15e) et de Nantes (14e) dans la course au maintien.

En soirée, Monaco, victorieux dimanche (2-0) d'un autre concurrent direct, Brest, tentera de se rapprocher un peu plus d'une qualification directe pour la prochaine C1: un succès contre Lille permettrait aux Monégasques de repousser les Nordistes à six points, et Brest à cinq unités.

Mais, attention, si le Losc l'emporte, il s'emparera de la deuxième place, grâce à sa meilleure différence de buts. C'est dire l'enjeu de ce match.

Au Vélodrome, l'OM (9e), qui compte sept points de retard sur son hôte du soir Nice (5e), jouera lui une de ses dernières cartouches dans la course aux places européennes. Mais, s'ils échouent, il restera évidemment aux Olympiens la perspective de leur demi-finale d'Europa League contre Bergame...