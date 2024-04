En perdant à domicile contre Toulouse (1-2), privé samedi d’un Vincent Sierro suspendu, Rennes a enchaîné un quatrième revers de rang qui le laisse à distance des places européennes.

Fabian Rieder est entré en jeu à la 38e minute. IMAGO/PanoramiC

AFP Nicolas Larchevêque

Alors que Lens (6e) et Reims (7e) se sont également inclinés lors de cette 29e journée et que le match de Marseille (8e) contre Nice (5e) a été reporté, Rennes a laissé passer une excellente occasion et reste 9e avec 39 points. Toulouse, barragiste à la trêve, confirme en revanche que sa fin de saison devrait être des plus tranquilles, bien calé au 11e rang, à trois unités des Bretons.

«Six matches pour se qualifier, l'Europe n'est pas une option mais une obligation», avaient clamé les supporters du kop sur une banderole avant le match, mais on ne peut pas dire que le message soit passé. Depuis la dernière trêve internationale, ils ont perdu tous leurs matches, reculant au classement et quittant la Coupe de France au stade des quarts de finale.

Et les difficultés offensives de Rennes et son attitude très passive dans les duels suggèrent une sorte de décompression mentale qui n'augure rien de bon pour les dernières journées. Contre Toulouse encore, les Bretons se sont beaucoup trop reposés sur les exploits individuels pour faire mal à leur adversaire, tout en offrant deux buts par leurs errements défensifs qui n'ont jamais vraiment été gommés cette saison.

Supériorité collective

Les frères Doué, Désiré, le milieu offensif, et Guéla, le latéral droit, ont bien enflammé le Roazhon Park par leurs arabesques. Désiré en ouvrant le score après un raid en solitaire sur la gauche conclu du plat du pied (1-0, 20e), Guéla en éliminant trois adversaires sur le flanc droit, avant de trouver Benjamin Bourigeaud en retrait, mais la frappe du milieu a été trop croisée (30e).

Ces deux coups d'éclats ont été suivis deux minutes plus tard par deux buts de Toulousains à la supériorité collective flagrante. Le premier est venu d'une touche consécutive à une passe hasardeuse de Steve Mandanda vers Warmed Omari, sur laquelle les Rennais ont totalement oublié de se replacer, laissant Cristian Casseres déclencher une superbe frappe de 23 mètres au ras du poteau (1-1, 22e).

Dix minutes plus tard, c'est un dégagement mollasson de Guéla Doué qui a permis aux Toulousains de récupérer le ballon aux abords de la surface, avant de combiner comme à la parade pour permettre à Moussa Diarra de donner l'avantage aux Violets (1-2, 32e).

Fabian Rieder introduit à la 38e

Pour ne rien arranger, Rennes a vu Enzo Le Fée, titulaire pour la première fois depuis le 3 février, sortir du terrain en pleurs après avoir reçu une énorme béquille dans les reins par Stijn Spierings (38e). Il a dû être remplacé par Fabian Rieder.

Bourigeaud (41e), Santamaria (49e) et Guéla Doué (78e) ont bien tenté d'égaliser en seconde période, mais ces tentatives lointaines ont sonné comme autant d'aveux d'impuissance.