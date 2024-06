Travail dissimulé, fusil à pompe : Keylor Navas dans la tourmente

Un ancien employé du gardien du Paris Saint-Germain Keylor Navas, qui quittera le club à la fin du mois, a porté plainte pour dénoncer des faits de travail dissimulé, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

AFP Clara Francey

Dans cette plainte contre X, déposée au tribunal de Versailles et dont l'AFP a eu connaissance, cet homme de 35 ans, qui a travaillé comme assistant au domicile du footballeur costaricain et de sa famille pendant près de deux ans à partir de mars 2021, accuse Keylor Navas d'avoir bafoué le droit du travail. Il affirme ne pas avoir signé de contrat de travail ou de déclaration préalable à l'embauche, effectuant du travail au noir.

Il détaille s'être vu imposer un volume horaire et des conditions de travail «pour le moins désinvoltes au regard du droit social français». Le plaignant dit notamment avoir été «contraint de dormir au sein d'une pièce non aérée et humide, pièce dans laquelle il confectionnait également ses repas». Il reproche également au gardien de l'avoir forcé à porter une arme à la ceinture pour garantir la «sécurité de la famille».

«Cela s’apparente à une forme d’esclavagisme moderne»

«Monsieur Navas a manifestement commis des faits en contrariété de toutes les règles du droit du travail», ont indiqué à l'AFP Yassine Yakouti et Lola Dubois, les avocats de l'ex-employé. «Nous attendons de l’autorité judiciaire qu’elle se saisisse de cette affaire qui s’apparente à une forme d’esclavagisme moderne qui devra être sanctionnée», ont-ils ajouté.

Contacté par l'AFP, le parquet de Versailles n'avait pas réagi dans l'immédiat. Arrivé au PSG en 2019, le portier costaricain de 37 ans a annoncé le mois dernier sur son compte Instagram son départ du club de la capitale à la fin de la saison.