Pourtant réduit à dix dès la 5e minute, Marseille a remporté (3-2) un «Olympico» fou dimanche soir sur la pelouse de Lyon en Ligue 1. Le Genevois Ulisses Garcia s’est notamment illustré en inscrivant un but.

😧 | Rayan Cherki pensait offrir le match nul à l’OL, mais… ! 💥🤯 #OLOM pic.twitter.com/2PAmoOD80C — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

De la folie à l’état pur. L’Olympique de Marseille, réduit à dix suite à l’expulsion de son défenseur Leonardo Balerdi dès la 5e minute, a arraché au bout du suspense la victoire (3-2) contre l’Olympique Lyonnais dimanche lors du choc de la 5e journée de Ligue 1.

C’est Jonathan Rowe qui a surgit à la 95e minute pour offrir les trois points au club phocéen. Rayan Cherki avait pourtant permis à l’OL d’égaliser... deux minutes plus tôt ! Avant ce dénouement rocambolesque, les locaux avaient ouvert le score grâce à Duje Ćaleta-Car (53e), avant que le Marseillais Pol Lirola (69e) ramène les deux équipes à égalité.

Ulisses Garcia surgit à la 81e

A la 81e minute, l’OM avait pris une première fois les devants sur un contre éclair, conclu par Ulisses Garcia. Entré en jeu à la 67e minute, le latéral genevois s’est ainsi fait l’auteur d’une jolie reprise de volée lobée. Il s’agit de sa première réussite avec Marseille et dans le championnat français.

👀 | Le but « à la Özil » d’Ulisses Garcia pour donner l’avantage à l’OM ! 😏💥 #OLOM pic.twitter.com/l1qjpGuvDp — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

«Une erreur professionnelle»

Ce scénario a logiquement eu le don de frustrer les Gones. «C'est invraisemblable, c'est cruel», a reconnu l’entraîneur lyonnais Pierre Sage devant la presse au terme de cette folle partie. «On a laissé notre adversaire en vie et ils ont gardé espoir. Ils ont saisi toutes les opportunités et les petites choses qu'on leur a laissées. (...) C'est un gros coup au moral. On ne concrétise pas, on redonne trois points à l'adversaire. Le scénario est fou.»

Même son de cloche pour son joueur Jordan Veretout. «Quand on joue à onze contre dix et que l’on mène au score, il faut savoir tuer le match, prendre de la sécurité. C’est dur, car en seconde période, ils sont venus trois fois dans notre camp pour marquer trois buts. C’est une défaite qui fait mal. On n’a pas le droit, c’est une erreur professionnelle ce soir», a estimé le milieu de terrain de l’OL qui portait encore les couleurs marseillaises la saison dernière.