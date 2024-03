Le président du FC Nantes Waldemar Kita a été mis en examen à Paris en juillet 2022, notamment pour fraude fiscale aggravée. Une source judiciaire l'a indiqué jeudi, confirmant une information d'Actu Nantes.

Waldemar Kita, président du FC Nantes, a été mis en examen en juillet 2022. IMAGO/PanoramiC

M. Kita et son épouse ont été mis en examen respectivement «les 7 et 8 juillet 2022 des chefs de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé de fraude fiscale et blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée», selon cette source.

Le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire plusieurs mois après la publication en 2017 d'un article du Monde citant le nom de M. Kita dans l'affaire des Panama Papers comme actionnaire de sociétés offshore.

En février 2019, des perquisitions avaient eu lieu au centre d'entraînement des Canaris, au siège parisien des laboratoires Vivacy, qui appartiennent à M. Kita, ainsi qu'à son domicile. Puis en septembre 2021, les investigations avaient été confiées à un juge d'instruction.

D'après une enquête de décembre 2020 de Mediapart, Médiacités, Le Soir et De Standaard, citant un document judiciaire, le président du FC Nantes est soupçonné d'avoir «lésé le fisc français de 14,8 millions d'euros, uniquement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)».

Saisies

Waldemar Kita, très critiqué par de nombreux supporters du club, «a par ailleurs touché, entre 2010 et 2019, au moins 70 millions d'euros au Luxembourg, sur lesquels il n'a payé aucun impôt sur le revenu en France, puisqu'il est résident fiscal en Belgique», assuraient aussi ces médias.

Des saisies pénales auraient été effectuées, parmi lesquelles un appartement parisien de M. Kita et, temporairement, un yacht lui appartenant.

L'homme d'affaires franco-polonais de 70 ans, qui a bâti sa fortune sur l'optique puis l'acide hyaluronique, a acquis le FC Nantes en 2007. Le club a par ailleurs vu son nom apparaître dans le cadre des «Football Leaks», via un article du journal belge L'Echo fin 2016.

Le club également en examen

Dans un autre dossier, le FC Nantes a été mis en examen le 21 septembre 2023 en tant que personne morale représentée par son président, M. Kita, pour complicité d'un certain nombre d'irrégularités commises par des agents sportifs, dans le cadre d'une enquête ouverte sur des transferts suspects de joueurs.

ATS