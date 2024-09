L'ex-capitaine de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder, qui doit être jugé le 15 octobre pour agression sexuelle et reste poursuivi pour viol dans un autre dossier, ne sera pas placé en détention provisoire, a-t-on appris mercredi auprès du parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Wissam Ben Yedder est sans club depuis cet été. IMAGO/Buzzi

AFP Nicolas Larchevêque

L'attaquant français de 34 ans, sans club depuis l'expiration de son contrat à Monaco en juin, a été interpellé dans la nuit du 6 au 7 septembre au volant à Cap d'Ail, commune jouxtant la Principauté.

Une jeune femme d'une vingtaine d'années venait de déposer plainte contre lui pour agression sexuelle dans la soirée. A l'issue de sa garde-à-vue, il a été convoqué pour être jugé le 15 octobre pour «agression sexuelle en état d'ivresse manifeste, refus obtempérer et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique».

Dans l'intervalle, une expertise psychologique de la victime doit être établie, et le joueur a été placé sous contrôle judiciaire. Mais le parquet avait fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention (JLD), évoquant des «risques réels de fuite» et assurant que la détention provisoire était «l'unique moyen d'éviter tout risque de pression sur la victime ou les témoins» mais aussi «de prévenir le renouvellement des faits».

Mesures du contrôle judiciaire suffisantes

Mercredi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel, estimant que les mesures strictes du contrôle judiciaire étaient suffisantes: interdiction de quitter son domicile de 20h00 à 6h00, obligation de soins, pointage deux fois par semaine au commissariat, interdiction de quitter le département...

A l'été 2023, il avait été mis en examen pour «viol, tentative de viol et agression sexuelle» dans un autre dossier et avait été déjà placé sous contrôle judiciaire, après avoir versé une caution de 900’000 euros.

Lancé dans le football professionnel à Toulouse, Ben Yedder a joué à Séville avant d'arriver en 2019 à Monaco, dont il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'Histoire. Il compte 19 sélections en équipe de France.