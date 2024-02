L'entraîneur de Sheffield United Chris Wilder a écopé d'une amende de 11'500 livres sterling (environ 12'795 francs) pour avoir critiqué l'arbitrage. Il avait dénoncé le «manque de respect» d'un assistant ayant mangé un sandwich lors d'une discussion tendue d'après-match.

L'entraîneur de Sheffield United, Chris Wilder, a été amendé. IMAGO/PRiME Media Images

Le manager anglais a été sanctionné pour «conduite inappropriée» après ses «déclarations médiatiques» ayant suivi la défaite 3-2 contre Crystal Palace le 30 janvier, a annoncé mardi la fédération anglaise (FA).

«Chaque décision serrée ou qui se joue à 50/50 va à notre encontre, et si c'est ce à quoi nous devons faire face d'ici la fin de la saison, nous allons y faire face», avait dénoncé Wilder en après-match. «Mais je ne vais pas me contenter de passer sous le radar et de ne rien dire. Je suis allé voir l'arbitre et je le lui ai dit».

«J'espère qu'il a apprécié son sandwich»

Le technicien de 56 ans, arrivé en décembre sur le banc de l'actuelle lanterne rouge de Premier League, avait surtout attiré l'attention des médias en dénonçant l'attitude d'un assistant de l'arbitre Tony Harrington durant l'échange verbal qui avait suivi la rencontre.

«Un de ses assistants était en train de manger un sandwich pendant ce temps-là, ce qui de mon point de vue est un manque total de respect. J'espère qu'il a apprécié son sandwich pendant qu'il parlait à un entraîneur de Premier League», avait-il déclaré.

Le club promu l'été dernier dans l'élite anglaise a enregistré 18 défaites en 25 matches de championnat cette saison. Les «Blades» sont derniers avec treize points, à sept points du premier non relégable.

AFP