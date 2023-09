Manchester United a annoncé vendredi la réintégration de son attaquant brésilien Antony, en attendant la conclusion de l'enquête de police en cours concernant des accusations de violences conjugales.

L'ailier de 23 ans est accusé par une ex-compagne de menaces et de violences psychologiques et physiques, ce qu'il dément. Manchester United avait annoncé sa mise en retrait de l'effectif le 10 septembre et ce «jusqu'à nouvel ordre».

«Depuis les premières allégations en juin, Antony a coopéré avec les enquêtes de police tant au Brésil qu'au Royaume-Uni, et il continue à le faire», a déclaré le club anglais dans un communiqué. «En tant qu'employeur d'Antony, Manchester United a décidé qu'il reprendrait l'entraînement à Carrington et qu'il serait disponible pour l'équipe, pendant que l'enquête de police se poursuit», a-t-il été précisé.

Le joueur était resté au Brésil, où il se trouvait au moment de sa mise à l'écart, avant de revenir en Angleterre en début de semaine. Il a notamment été entendu par la police du comté de Manchester jeudi, sans charge retenue contre lui, selon la presse britannique. L'attaquant pourrait donc en théorie être incorporé au groupe qui reçoit Crystal Palace samedi (16h00) à Old Trafford en championnat.

AFP