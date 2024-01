Après son doublé, Fabian Schär adulé par les fans de Newcastle

Mardi soir, le défenseur de Newcastle Fabian Schär a fait forte impression lors de la victoire des siens contre Aston Villa (3-1). En l'espace de quatre minutes, le Saint-Gallois de 32 ans a inscrit un doublé, de quoi ravir les supporters des Magpies.

Il y a moins d'un mois, Fabian Schär (32 ans) et Newcastle prolongeaient leur collaboration jusqu'à l'été 2025. Les fans des Magpies avaient alors salué cette décision lors de la réception de Manchester City, le 13 janvier, en brandissant une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Tout le monde a besoin d'un Fabian Schär».

Mardi soir, le Saint-Gallois a prouvé à quel point il était un maillon essentiel de l'équipe anglaise, se faisant l'auteur de deux buts contre Aston Villa. Un doublé qui a permis aux «Noir et Blanc» de renouer avec le succès en championnat après quatre défaites consécutives.

Pour son 147e match de Premier League, l'international suisse a donc inscrit ses 11 et 12e réussites. En championnat, il n'avait plus marqué depuis un an et demi. En Ligue des champions en revanche, son dernier but ne remonte pas à si longtemps. L'ancien défenseur du FC Bâle avait en effet inscrit un superbe but lors de l’éclatante victoire de Newcastle face au PSG (4-1) en octobre dernier.

Schär, qui défend les couleurs des Magpies depuis 2018 déjà, est en train de devenir une légende du club. Mardi soir, une supportrice du club du Nord-Est de l’Angleterre a d'ailleurs déclaré sur X (anciennement Twitter) : «J'en ai assez vu ... Il est temps de lui ériger une statue». «Donnez à cet homme un contrat à vie», a commenté un autre internaute.