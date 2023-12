Pas de vainqueur dans le choc au sommet à Anfield Road! Liverpool et Arsenal se sont neutralisés au terme d’un match très intense sur le plan physique (1-1).

Mohamed Salah a signé un exploit personnel à la 29e pour répondre à l’ouverture du score des Londoniens par Gabriel (4e). Les Reds ont été les plus proches de la victoire lors d’une seconde période souvent affolante. Mais comme six jours plus tôt lors du 0-0 contre Manchester United, ils ont singulièrement manqué d’efficience dans le dernier geste.

Au classement, Arsenal demeure leader avec un point d’avance sur Liverpool et Aston Villa. Dans la lutte contre la relégation, Burnley et Zeki Amdouni ne sont plus qu’à 3 points du maintien après leur succès 2-0 à Fulham dans une rencontre arbitrée par Rebecca Welch, devenue ainsi samedi la première femme à officier en Premier League.

ats