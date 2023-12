Arsenal a manqué le coche pour reprendre la tête du Championnat d'Angleterre. Les joueurs de Mikael Arteta se sont inclinés 2-0 à domicile dans le derby londonien face à West Ham United.

Les joueurs de Mikael Arteta n’ont pas su déjouer West Ham à domicile. KEYSTONE

Les coéquipiers du capitaine Martin Odegaard ont pourtant largement dominé la partie mais ils ont buté sur une défense de fer dont la figure de proue a été le portier français Alphonse Areola, auteur de plusieurs arrêts déterminants.

West Ham s'est imposé grâce à des buts de Tomas Soucek (13e) et de Konstantinos Mavropanos (55e). Au classement, Liverpool reste leader avec deux points d'avance sur Arsenal et trois unités sur Aston Villa.

De son côté, Tottenham a concédé une sévère défaite à Brighton (4-2) et finit mal une première partie de saison plutôt positive.

Les Spurs demeurent à la cinquième place du classement, à six points du leader Liverpool, et à un point du premier qualifiable pour la Ligue des champions, Manchester City, vainqueur à Everton (3-1) mercredi, et qui a un match de plus à disputer.

ats