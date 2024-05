Le FC Burnley de Zeki Amdouni ne jouera plus en Premier League la saison prochaine. Battus par Tottenham samedi (1-2), les Clarets ne peuvent plus revenir sur la 17e place occupée par Nottingham Forest.

Le but plein de classe de Micky van de Ven pour donner l'avantage pour Tottenham à la 82ème minute 🤩



Pas mal pour un défenseur central ! 👏#TOTBUR | #PremierLeague pic.twitter.com/30bfLcZdnR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2024

ATS

Au nord de Londres, Burnley avait pourtant fait un premier pas vers la victoire grâce à l'ouverture du score de Jacob Bruun Larsen.

Mais Pedro Porro et Micky van de Ven ont permis aux Spurs de renverser la vapeur et ainsi condamner Amdouni, entré en jeu à la 88e minute, et ses coéquipiers à la relégation en Championship, la deuxième division anglaise.

