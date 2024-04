Liverpool a souffert pour battre la lanterne rouge Sheffield United (3-1) et reprendre la tête de la Premier League avant d'aller dimanche chez le rival Manchester United, abattu jeudi à Chelsea (4-3) par deux buts encaissés dans le temps additionnel (à la... 100e et 101e !).

Le but fabuleux d'Alexis Mac Allister qui relance Liverpool face à Sheffield United 😱

#LIVSHU | #PremierLeague pic.twitter.com/vfN6Iwhndm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 4, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

Les Reds n'ont pas semblé dans leur assiette, bien moins fringants qu'à l'accoutumée, mais ils ont arraché tardivement une victoire qui les replace sur le trône avec 70 points, devant Arsenal (2e, 68 pts) et Manchester City (3e, 67 pts). Il a fallu un missile d'Alexis Mac Allister (76e, 2-1) et une tête placée de Cody Gakpo (90e, 3-1) pour se défaire du bon dernier, pire attaque et pire défense du championnat.

L'équipe a eu «une bonne attitude» mais «notre football n'a pas été très bon à certains moments», a résumé Jürgen Klopp auprès de la BBC. «Nous avons dû puiser au plus profond de nous-mêmes, mais c'est normal». Liverpool s'est fait une spécialité de gagner sur le tard et cela a encore une fois sauvé l'entraîneur allemand qui, avant de tirer sa révérence, rêve de remporter un deuxième titre national après celui de 2020.

Les locaux avaient pourtant ouvert le score très rapidement grâce à la grinta de Darwin Nunez, venu contrer un dégagement du gardien Ivan Grbic (17e, 1-0) pour inscrire son onzième but cette saison en Premier League.

La boulette de Grbić pour l'ouverture du score de Darwin Núñez 😬#LIVSHU | #PremierLeague pic.twitter.com/azgO5trgNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 4, 2024

Il s'agissait néanmoins d'une petite éclaircie dans un ciel assez sombre. Les Reds ont peiné à attaquer et semblé en difficulté quand Sheffield venait s'approcher de la cage de Caoimhin Kelleher, auteur d'une parade après une minute de jeu. Le gardien a vu son défenseur Conor Bradley, malheureux, le tromper sur une tête des «Blades» non cadrée mais déviée (59e, 1-1).

Mac Allister a sorti les Reds de l'ornière avec une frappe surpuissante, confirmant qu'il était l'homme en forme des Reds avec trois buts et quatre passes décisives sur les six derniers matches de championnat. Gakpo a offert un soulagement supplémentaire en reprenant un centre d'Andy Robertson.

Chelsea à la folie

Dimanche (16h30), Liverpool ira défendre sa première place chez son ennemi historique, Manchester United, probablement traumatisé par la défaite renversante subie jeudi à Chelsea. Les «Red Devils» ont réussi à se relever d'une entame catastrophique, avec deux buts encaissés en moins de vingt minutes, jusqu'à prendre l'avantage à la 67e dans un stade estomaqué (2-3).

Même la sortie sur blessure du défenseur central français Raphaël Varane, puis celle de son remplaçant Jonny Evans, n'a pas semblé ébranlé les visiteurs, redoutables au moment d'exploiter les erreurs défensives adverses.

Mais finalement, les Mancuniens ont rendu les armes dans le temps additionnel sur un pénalty (90e+10) puis une dernière frappe (90e+11) de Cole Palmer, la brillante recrue de 21 ans débarquée cet été de Manchester City. Le stade de Stamford Bridge a tremblé de joie et d'une libération totalement inattendue, alors que les spectateurs étaient plus proches des sifflets que de l'acclamation.

LA VICTOIRE DE CHELSEA À LA 101ÈME MINUTE GRÂCE À COLE PALMER ! 😱😱



QUELLE RENCONTRE DE FOLIE ! 😍#CHEMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/b0fMNdLPCu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 4, 2024

«2-0 pour nous et, comme j'ai dit la semaine dernière, nous commettons des erreurs bêtes. Quand nous avons vu qu'il y avait huit minutes de temps additionnel, ça nous a boosté. De la folie !», a commenté Palmer sur TNT Sports. Chelsea remonte à la dixième place, avec deux matches en retard à disputer, et repousse le mauvais souvenir du match nul 2-2 concédé samedi contre Burnley, en supériorité numérique et après avoir mené deux fois.

Pour Manchester United, sixième, il sera difficile d'évacuer le cauchemar vécu à Londres. Il faudra aussi trouver des solutions en défense centrale, déjà privée des blessés Victor Lindelöf et Lisandro Martinez. Pas l'idéal avant d'accueillir la deuxième meilleure attaque du championnat à Old Trafford.