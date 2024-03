L'entraîneur de Newcastle Eddie Howe a soutenu vendredi son joueur italien Sandro Tonali, inculpé pour infraction sur les paris sportifs. Le technicien souhaite qu'on aide son joueur à guérir de son addiction au jeu, qui lui a déjà valu une suspension en Italie.

Sandro Tonali a été suspendu et inculpé pour infraction sur les paris sportifs. IMAGO/PA Images

AFP Nicolas Larchevêque

Sandro Tonali, 23 ans, espoir du football italien et de Newcastle où il est arrivé en juillet en provenance de l'AC Milan, a été inculpé pour infraction aux règles britanniques sur les paris, a annoncé la fédération anglaise de football jeudi.

Il purge déjà une suspension de dix mois infligée par la fédération italienne et confirmée par la Fifa, à la fois en club et en sélection nationale, là encore pour des paris sportifs illicites à l'époque où il jouait à Milan.

Selon l'agent de Tonali, l' international italien (15 sélections) souffre d'une addiction au jeu. Du fait de sa suspension, il ratera l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet) où l'Italie défendra son titre.

«La maladie n'a pas cessé lorsqu'il a quitté l'Italie pour l'Angleterre, elle était là et les gens devraient voir les choses de cette façon, et non pas lui jeter la pierre et le punir encore plus, parce que je ne pense pas que cela s'attaque à la racine du problème», a commenté vendredi Eddie Howe.

«Il cherche régulièrement de l'aide»

«Nous devons protéger tous nos joueurs, parce que c'est quelque chose qui menace tout le monde et qui devient un problème plus important dans la société, donc ce n'est pas seulement un problème pour Sandro», a ajouté le coach du club actuel 10e de Premier League.

Eddie Howe a affirmé qu'il continuait de compter sur son joueur, transféré l'été dernier pour 64 millions d'euros, dès qu'il sera autorisé à revenir sur le terrain. «Il cherche régulièrement de l'aide. Il a des réunions régulières en Italie et en Angleterre pour traiter les problèmes qu'il a (...) Je suis très optimiste quant à son retour et je pense qu'il aura un impact énorme sur l'équipe», a-t-il conclu.