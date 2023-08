Dominateur mais pas assez tueur, Chelsea s'est fait surprendre 3-1 dimanche par une équipe de West Ham où Alphonse Areola, intronisé gardien no 1, a arrêté un penalty et permis ce coup d'éclat des Hammers, sixièmes de Premier League.

Leçon de réalisme pour Chelsea avec cette frappe de Michail Antonio, West Ham reprend l'avantage ! 🫡



Tout est à refaire pour les Blues 🔵#WHUCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/oThRD824xo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 20, 2023

Accrochés par Liverpool à la reprise, malgré une performance prometteuse, les Blues sont retombés dans les travers de la saison dernière, terminée à une indigne douzième place, non européenne. Les voilà quatorzièmes, un nouveau contraste avec leur recrutement clinquant.

Les plus de 300 millions d'euros déboursés cet été ne se sont pas vus, dimanche, parce que Christopher Nkunku est à l'infirmerie, Romeo Lavia pas encore dans le groupe, Axel Disasi pas dans le coup sur le deuxième but (mauvaise relance puis mauvais marquage) et Moises Caicedo, entré en cours de jeu, coupable d'une faute qui a amené le penalty du 3-1.

Dimanche, l'équipe de Mauricio Pochettino n'a pas concrétisé sa domination, pourtant assez écrasante (76% de possession), la faute à un manque de précision face au but et, aussi, au talent d'Alphonse Areola. Le gardien français a mis en échec Enzo Fernandez sur penalty (43e), plongeant du bon côté face au jeune champion du monde argentin, alors que le score était à 1-1.

Areola en sauveur

Son sauvetage a réveillé un London stadium devenu somnolent face à la relative apathie de ses poulains et, surtout, il a validé en partie le choix fait par David Moyes, à l'intersaison, d'installer l'ancien Parisien dans la cage à la place de Lukasz Fabianski. Désigné homme du match, Areola s'est aussi distingué par un arrêt décisif dans le temps additionnel.

Les Hammers plongent déjà dans le doute une équipe de Chelsea pas épargnée par les blessures. Après le capitaine Reece James (cuisse), blessé et indisponible plusieurs semaines, le buteur du jour Carney Chukwuemeka a quitté la pelouse grimaçant, incapable de poser sa jambe gauche au sol.

Cela n'explique cependant pas tous les problèmes de Chelsea qui, dimanche, n'a même pas réussi à profiter de sa longue supériorité numérique pour recoller au score, après l'expulsion du premier buteur de West Ham, l'ancien Rennais Nayef Aguerd (deuxième carton jaune à la 67e).

Aston Villa écrase Everton

Dans l'autre match de l'après-midi, Aston Villa a corrigé 4-0 une inquiétante équipe d'Everton, dont le bilan affiche deux défaites, cinq buts encaissés et aucun inscrit. «Aujourd'hui on avait très, très envie de réaliser une performance à la maison et d'oublier le match de la semaine dernière (ndlr : défaite 5-1 à Newcastle). On devait réagir comme on l'a fait», a commenté l'entraîneur Unai Emery.

La 2e journée se termine lundi (21h00) avec le déplacement d'Arsenal à Crystal Palace, deux adversaires qui ont connu des débuts gagnants la semaine passée. En attendant, le classement est dominé par Brighton et Manchester City.