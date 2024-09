4 buts en 20 minutes : Cole Palmer entre dans l'histoire

Cole Palmer, auteur d'un quadruplé samedi contre Brighton (4-2), «a marqué beaucoup de buts, fait beaucoup de passes décisives, c'est un excellent joueur, mais il n'a jamais changé et c'est le plus important», a retenu l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca.

AFP Clara Francey

L'attaquant de 22 ans est devenu samedi le premier joueur à inscrire quatre buts dans la première période d'un match de Premier League, le prestigieux championnat d'Angleterre.

Avec son quadruplé réalisé en l'espace de 19 minutes et 47 secondes, Palmer est désormais impliqué sur 35 buts en 2024 pour Chelsea, club qu'il a rejoint à l'été 2023 en provenance de Manchester City.

«C'est une bonne chose qu'il continue à avoir faim, à être ambitieux», l'a félicité Enzo Maresca, ancien entraîneur des moins de 23 ans puis adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

«Ce qu'il y a de mieux avec lui, c'est que le garçon qu'il est aujourd'hui était exactement le même il y a trois ou quatre ans», a dit en conférence d'après-match le technicien italien, nommé entraîneur de Chelsea à l'intersaison.

«Les buts, les passes décisives, le titre de meilleur joueur de Premier League, tout cela ne change rien à sa personnalité. C'est un gars simple, un gars humble et c'est, pour lui, pour moi, la chose la plus importante», a développé Maresca.

Palmer est devenu une des stars du championnat d'Angleterre, le plus suivi du monde, mais cette notoriété n'a pas changé sa personnalité, a-t-il insisté.

«Aujourd'hui, dans le football, les jeunes joueurs changent très rapidement. Ils marquent un but et ils pensent qu'ils sont déjà... Cole, lui, a marqué beaucoup de buts, fait beaucoup de passes décisives, c'est un excellent joueur, mais il n'a jamais changé. Et c'est le plus important», a dit Maresca.