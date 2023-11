Les supporters d'Everton ont brandi une marée de pancartes «Premier League corrompue» à Goodison Park avant et pendant le match perdu contre Manchester United (3-0) dimanche. Ils ont aussi abondamment hué l'hymne de la ligue, en colère contre le retrait de points touchant le club.

Les supporters d'Everton ont brandi une marée de pancartes «Premier League corrompue». KEYSTONE

Les fans des Toffees ont mené ce week-end plusieurs actions pour dénoncer les dix points de retrait subis au classement durant la trêve internationale pour violation présumée des règles de rentabilité et de viabilité. Il s'agit de la plus forte sanction sportive jamais prononcée dans l'histoire de la Premier League.

Certains d'entre eux sont allés manifester à Londres vendredi soir devant le siège de la Premier League, organisatrice du championnat d'Angleterre. Ils ont aussi fait voler un avion au-dessus du stade de Manchester City durant le match contre Liverpool, samedi, avec un message contre l'organe de gouvernance.

Dimanche à Liverpool, ils ont profité de l'exposition offerte par le match contre Manchester United à domicile, diffusé sur Sky Sports, pour exprimer leur colère envers une décision qu'ils jugent trop sévère.

La façade de The Brick, un pub voisin du stade, a par exemple été recouverte par une grande banderole proclamant: «Où il y a le pouvoir, l'avidité et l'argent... il y a de la corruption». Des dizaines de milliers de pancartes, de couleur rose et portant la mention «Corrompue» sous le logo de la Premier League, ont été distribuées et brandies par les supporters avant et pendant le match.

Huge numbers out on the Everton protest march



(@andyteebaypics 🎥) pic.twitter.com/Oj2KwGI62U — Everton FC News (@LivEchoEFC) November 26, 2023

En mars, la ligue anglaise avait renvoyé Everton devant une commission indépendante pour violation présumée de ses règles de rentabilité et de viabilité. Le club, quatorzième au classement avant cette décision, a annoncé son intention de faire appel de la sanction.

«Pourquoi nous ? Pourquoi pas City et Chelsea ?»

Selon la Premier League, Everton a perdu 124,5 millions de livres sterling (environ 142 millions d'euros) sur une période de trois ans se terminant à l'issue de la saison 2021/2022, alors que la règle autorise les clubs anglais à perdre jusqu'à 105 millions de livres (environ 120 millions d'euros).

La frustration des supporters d'Everton se nourrit également de l'absence de sanctions, pour l'heure, visant Manchester City (période 2009-2018) et Chelsea sous le règne de Roman Abramovich, malgré des soupçons concernant de multiples infractions financières.

«Pourquoi nous? Pourquoi pas City, pourquoi pas Chelsea?», s'est interrogé Patrick Garner, un fan des Toffees âgé de 45 ans, auprès de l'AFP. «Everton est une cible facile et nous ne nous laisserons pas faire». La sanction sportive a renvoyé Everton à l'avant-dernière place du classement avec quatre points avant la 13e journée.