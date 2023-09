Le journal norvégien «Verdens Gang» a rapporté en début de semaine qu'Erling Haaland avait été «abattu» lors d'une séance photo. Derrière cette «fake news» se cache une intelligence artificielle (IA), qui a eu un peu de mal à trouver la bonne interprétation.

«Abattu» par une intelligence artificielle, Erling Haaland est bel et bien vivant. IMAGO

Suite à un curieux incident, le journal norvégien «Verdens Gang» a récemment rapporté que son héros national du football et star de Manchester City, Erling Haaland, avait été «abattu». Mais heureusement, l’attaquant de 23 ans est bel et bien vivant et aligné samedi par son club pour la rencontre de Premier League à Wolverhampton.

La confusion est née lors d'une séance photo avec le célèbre photographe David Yarrow. Haaland a posé en Viking dans une baie près de la capitale norvégienne Oslo. Les photos spectaculaires (à voir ci-dessous) devaient être publiées par «Verdens Gang», mais le journal a plutôt rapporté que le buteur scandinave avait été «abattu» dans la propriété du milliardaire Arne Fredly à Lysaker.

«Tué par balle» au lieu de «photographié»

Le journal utilise depuis quelque temps l'intelligence artificielle pour ses reportages, et il semble que celle-ci ait mal traduit le mot «shooting» («tirer une balle» au lieu de «photographier» en anglais dans le cas présent). L'erreur a été immédiatement corrigée et le média a présenté ses excuses à Haaland. Le directeur de la rédaction sportive, Frode Buanes, a souligné que de telles erreurs devraient être évitées à l'avenir.