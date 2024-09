Le club anglais d'Everton a conclu un accord pour être racheté par le groupe américain Friedkin. Une première tentative avait échoué voici deux mois.

Everton a été racheté par un groupe américain (illustration). IMAGO/PA Images

ATS

«Blue Heaven Holdings», la société de l'actionnaire majoritaire (à hauteur de 94%) d'Everton, l'homme d'affaires irano-britannique Farhad Moshiri, «et le groupe Friedkin confirment qu'ils sont parvenus à un accord sur les conditions de la vente», a déclaré le club basé à Liverpool. «Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord pour devenir les propriétaires de ce club emblématique», a commenté un porte-parole de Friedkin, déjà propriétaire de l'AS Rome, en Serie A, et de l'AS Cannes, en National 2.

«Nous sommes impatients d'apporter de la stabilité au club et de partager notre vision de son avenir, y compris l'achèvement du nouveau stade d'Everton à Bramley-Moore Dock», en remplacement de Goodison Park, a-t-il ajouté. La transaction doit encore être validée par plusieurs autorités, notamment la Premier League, la Fédération anglaise de football et la Financial Conduct Authority (FCA), l'autorité britannique des marchés, pour être finalisée.

Everton est dernier de la Premier League, ex-aequo avec Wolverhampton, après quatre défaites lors des cinq premières journées du championnat d'Angleterre.

