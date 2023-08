Manchester United a annoncé le départ à venir de l'attaquant Mason Greenwood (21 ans).

Il était suspendu à l'interne depuis plus de six mois après notamment des accusations de tentative de viol et d'agression, pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées.

Le footballeur n'a pas été reconnu coupable des faits reprochés, rappelle le club dans un communiqué, mais «toutes les parties, Mason inclus, reconnaissent les difficultés pour lui de reprendre sa carrière à Manchester United». Un départ est donc la seule solution.

«Il a donc été convenu ensemble qu'il serait plus approprié pour lui de le faire ailleurs qu'à Old Trafford. Nous allons maintenant travailler avec Mason pour y parvenir», est-il écrit.

ATS