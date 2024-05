L'Italien Roberto de Zerbi (44 ans) quittera son poste de manager de Brighton au terme de la saison. Il était en place depuis septembre 2022 et avait encore deux ans de contrat.

ATS

Le club et le technicien se sont mis d'accord pour une séparation anticipée. L'Italien avait mené les Seagulls à la 6e place de Premier League la saison dernière, soit le meilleur classement de son histoire. Brighton occupe pour l'instant le 10e rang avant la dernière journée.

Le nom de Roberto de Zerbi est régulièrement cité parmi les papables à un banc dans un grand club. L'entraîneur transalpin serait notamment sur les tablettes du Bayern Munich.

«Nous avons convenu mutuellement de mettre fin au contrat de Roberto à un moment qui convient aux deux parties, ce qui nous permet de planifier au plus tôt la saison prochaine et donne à Roberto le temps de réfléchir à sa prochaine décision et à son avenir», a commenté Tony Bloom, le patron du club, dans un communiqué.

«Partir maintenant me donne du temps pour faire une pause avant de décider de mes projets futurs», a ajouté De Zerbi, se disant «très triste» de quitter Brighton mais «très fier» de ce qui a été accompli «lors des deux dernières saisons historiques».

