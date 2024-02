Manchester City, tenant du titre, s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre aux dépens de Luton (6-2), terrassé par cinq buts d'Erling Haaland et quatre passes décisives Kevin De Bruyne.

Erling Haaland a signé un quintuplé mardi en Coupe d’Angleterre. IMAGO/Pro Sports Images

Manchester City a connu un 5e tour beaucoup plus tranquille à Luton grâce à Haaland. L'avant-centre norvégien s'est régalé avec un quintuplé (3e, 18e, 40e, 55e, 58e), quasiment un an après celui infligé à Leipzig (7-0), en mars 2023, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Son meilleur complice, Kevin De Bruyne, a réalisé un quadruplé de passes décisives, avant une autre signée Bernardo Silva pour le géant blond. Mateo Kovacic a mis le dernier but pour City (72e).

«Je reviens à mon meilleur niveau. Je me sens enfin bien. C'est un sentiment incroyable. (...) Nous sommes prêts à attaquer», a commenté Haaland à l'antenne du diffuseur ITV. Mené 3-0 peu avant la pause, Luton est revenu à 3-2 par Jordan Clark: le milieu a envoyé un missile lointain en lucarne (45e, 3-1) puis réalisé une belle volée après un joli contrôle de la poitrine (52e, 3-2).

Grealish sort sur blessure

Seule fausse note pour Manchester City, Jack Grealish est sorti sur blessure en première période, se recouvrant le visage pour masquer sa détresse. L'ailier gauche, remplacé par Jérémy Doku, faisait son retour comme titulaire dans l'équipe de Pep Guardiola après des pépins physiques, et une baisse de forme que son entraîneur avait publiquement soulignée. Le staff redoute une rechute après une blessure à l'aine qui l'a perturbé ces dernières semaines.

Cela a été beaucoup plus laborieux pour Newcastle qui a eu besoin d'une séance de tirs au but, avec deux arrêts de son gardien Martin Dubravka, pour s'imposer chez Blackburn (1-1, 4-3 t.a.b.), seizièmes de Championship (D2). Bournemouth, autre membre de l'élite, a de son côté pris la porte face à Leicester, leader de la deuxième division (1-0 après prolongation).