Liverpool a remporté le choc du 3e tour de la Coupe d'Angleterre chez Arsenal (2-0) dimanche à l'issue d'un sommet disputé et longtemps indécis qui a basculé sur un but contre-son-camp de Jakub Kiwior et une réalisation de Luis Diaz.

Les Reds de Jürgen Klopp, actuels leaders du championnat, ont résisté aux nombreuses attaques des Gunners avant de les faire craquer sur un coup franc de Trent Alexander Arnold, poussé dans son propre but par Kiwior (81e), puis un missile de Diaz en lucarne dans le temps additionnel (90e+5).

Les milliers de supporters liverpuldiens ont accueilli la délivrance dans une explosion de joie, une poignée d'entre eux entrant sur la pelouse tandis qu'un fumigène rouge était allumée dans le virage de l'Emirates où ils avaient pris place.

Une désillusion de plus pour Arsenal

L'issue de la rencontre peut apparaître cruelle pour Arsenal, incapable de convertir ses nombreuses occasions de la première période (13 tentatives à 2 avant la mi-temps). L'équipe du nord de Londres enchaîne une quatrième désillusion successive, une série lancée par un nul contre Liverpool avant Noël puis deux défaites également en championnat, contre West Ham et Fulham.

Arsenal a eu plusieurs occasions chaudes : Martin Odegaard a fait trembler la barre transversale (11e), Alisson a claqué une frappe sèche de Ben White (38e) et repoussé un tir contré de Kai Havertz (60e), entre autres. Liverpool, sans Mohamed Salah parti avec l'Egypte à la CAN, a aussi frappé deux fois sur la barre par Alexander-Arnold (45e) et Diogo Jota (78e).