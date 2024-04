Trois jours après avoir sans doute enterré ses espoirs en Europa League, Liverpool a aussi perdu gros en Premier League. Les Reds ont été battus 1-0 chez eux par Crystal Palace lors de la 33e journée.

Les hommes de Jürgen Klopp semblent en panne d'énergie et de réussite au mauvais moment. Ils ont encore une fois galvaudé de grosses occasions tout en affichant une fragilité défensive coupable. Les visiteurs londoniens ont marqué par Eze dès la 14e et ont ensuite bien et massivement défendu.

Cette défaite laisse désormais Liverpool à deux points de Manchester City, tout comme Arsenal. Mais les Gunners pourraient s'installer en tête en cas de succès dès 17h30 contre Aston Villa.

