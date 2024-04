Manchester City s'est sorti des griffes de Crystal Palace (4-2) malgré un mauvais départ, samedi à Londres, une victoire portant la marque du capitaine Kevin De Bruyne à trois jours du déplacement chez le Real Madrid.

La frappe fabuleuse de Kevin De Bruyne pour ramener Manchester City à hauteur 😱#CRYMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/IfkM4q1FDG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

AFP Clara Francey

Les champions d'Angleterre et d'Europe, rapidement menés sur une contre-attaque de Jean-Philippe Mateta (3e), ne sont arrivés à prendre les devants qu'en seconde période grâce à Rico Lewis (47e, 2-1) face au quatorzième de Premier League.

Ils occupent la deuxième place avec 70 points en attendant les matches de leurs concurrents pour le titre Arsenal (3e, 68 pts), samedi à Brighton, et Liverpool (1er, 70 pts) dimanche à Manchester United.

A Selhurst Park, Pep Guardiola a économisé Bernardo Silva (entré dans le temps additionnel) et laissé sur le banc Phil Foden en prévision du quart aller de Ligue des champions, mardi à Madrid. Et il a relancé Erling Haaland et Kevin De Bruyne après les avoir fait souffler mercredi contre Aston Villa (4-1).

Le capitaine belge a survolé la rencontre avec un doublé, une passe décisive et une remarquable activité tout le long.

«KDB» a d'abord égalisé d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne opposée (13e, 1-1), délivré une passe décisive pour Haaland (67e, 3-1), et enfoncé Palace d'une reprise parfaite du gauche (71e, 4-1), son 100e but sous le maillot de City.

Kevin De Bruyne inscrit son 100ème but avec Manchester City ! 👏#CRYMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/TQ1m5gibbE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

L'ampleur du score masque cependant en partie les difficultés des Mancuniens dans le sud de Londres, notamment défensivement. Ils ont subi de nombreuses contre-attaques, été sauvés par la barre transversale sur un tir de Jordan Ayew (38e) et cédé devant Odsonne Edouard (86e, 4-2).

Crystal Palace enchaîne un cinquième match sans victoire mais a récupéré son ailier franco-anglais Michael Olise, absent sur blessure depuis début février et entré en seconde période.