Manchester City a parfaitement préparé la venue mardi des Young Boys en Ligue des champions. Les Citizens ont battu Bournemouth 6-1 lors de la 11e journée de Premier League.

JÉRÉMY DOKU EST EN FEU 🔥



1 but et 2 passes décisives en 7 minutes, c'est exceptionnel 🤯#MCIBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/zhAZVlyqlg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2023

Le Belge Jérémy Doku a été l'homme du match avec un but et quatre assists. Il a ouvert le score (30e) avant de donner la passe pour les réussites de Bernardo Silva (33e/83e), Akanji (37e) et Foden (64e), ce dernier ayant remplacé Haaland à la pause.

Le but d'Akanji a été heureux, le défenseur suisse déviant involontairement une frappe de Doku qui ne semblait pas cadrée. Le score a été scellé par Ake (88e).

ATS