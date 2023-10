L'entraîneur argentin de Chelsea Mauricio Pochettino soutient l'appel d'un groupe de supporters. Ceux-ci réclament la reprogrammation du match des Blues à Wolverhampton, prévu la veille de Noël.

Mauricio Pochettino et un groupe de supporters demandent à ce que le match contre les Wolves, prévu le 24 décembre, soit déplacé. IMAGO/PA Images

C'est la première fois depuis 1995 qu'un match de première division anglaise est fixé au 24 décembre (14h00). La décision a été qualifiée de «totalement inacceptable» par le groupe «Chelsea Supporters' Trust».

Mauricio Pochettino a des raisons personnelles pour se joindre aux fans mécontents: les Argentins fêtent Noël dans la nuit du 24 au 25 et son anniversaire de mariage tombe la veille. «Nos fans ne sont pas contents? Moi non plus, a déclaré le technicien. Le 23 est mon anniversaire de mariage et voilà que je dois me rendre chez les Wolves. Je crois que je ne vais pas réussir à la (ma femme) convaincre de venir», a-t-il dit.

Une soirée très importante

«Le 24 (décembre) est une soirée très importante pour les Argentins et j'espère arriver à temps (à la maison) pour faire la fête après (le match). Mais si nos supporters ne sont pas heureux, je ne le suis pas non plus», a-t-il continué. «Mais nous sommes en Angleterre, c'est différent du reste du monde et je dois m'adapter», a encore dit l'ancien joueur et entraîneur du PSG.

ATS