Manchester United s'est offert une soirée de rêve pour le «Boxing Day» en renversant Aston Villa (3-2), troisième de Premier League, après avoir été mené de deux buts, mardi, deux jours après l'annonce de la cession partielle du club à Jim Ratcliffe.

Les Red Devils ont redonné vie à Old Trafford, «théâtre des rêves» au surnom trop souvent dépassé, avec une victoire au courage acquise sur le tard grâce à un doublé d'Alejandro Garnacho (48e, 59e) et un but salvateur de Rasmus Hojlund (82e), le premier en Premier League de l'attaquant danois depuis son recrutement cet été à prix d'or.

Tout était pourtant très mal parti pour les Mancuniens, sonnés rapidement sur deux coups de pied arrêtés: la défense et le gardien André Onana ont laissé filer un coup franc de John McGinn sans bouger (21e, 1-0), puis ils ont cédé devant Leander Dendoncker, servi par Clément Lenglet après un corner (26e, 2-0). Mais la seconde période a été celle de la révolte, sous l'impulsion notamment de Marcus Rashford, titulaire après quatre derniers matches débutés sur le banc.

Après ce succès, le premier en trois semaines, Manchester United monte à la sixième place avec 31 points, un de plus que le septième West Ham qui affronte Arsenal jeudi.

Il s'agissait du premier match disputé par les Red Devils depuis l'annonce, dimanche, de l'arrivée du milliardaire Jim Ratcliffe, patron du groupe pétrochimique Ineos, comme actionnaire à hauteur de 25% et nouvel homme fort du domaine sportif.

Aston Villa (3e, 39 pts) manque l'occasion de revenir à hauteur de Liverpool (1er, 42 pts), devenu leader mardi après sa victoire 2-0 à Burnley. Le club de Birmingham compte un point de moins qu'Arsenal (2e, 40 pts).