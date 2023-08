L'ancien international anglais Theo Walcott (34 ans) a annoncé sa retraite. Ancien visage célèbre d'Arsenal de 2006 à 2018, il avait ensuite joué à Everton et Southampton, son club formateur.

L'ailier aux jambes de jeu, réputé pour sa pointe de vitesse, a fait le bonheur des Gunners pendant la majeure partie de sa carrière. Il a aussi porté le maillot d'Everton (2018-2020) avant de revenir chez les Saints de Southampton pour trois dernières saisons.

«Le soutien reçu pendant ces années a été incroyable dans tous les sens imaginables et je suis vraiment reconnaissant», a-t-il écrit dans un message sur Instagram où il a annoncé la nouvelle.

L'ex-attaquant des Three Lions (47 sélections, 8 buts), talent précoce, a fait ses débuts internationaux en mai 2006 contre la Hongrie, devenant le joueur le plus jeune à porter le maillot de l'équipe d'Angleterre à 17 ans et 75 jours. Sa carrière a cependant été perturbée par des blessures et il l'a terminée par une relégation avec Southampton.

ATS