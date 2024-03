Ecart minimal (un point) et suspense total : bienvenue sur le podium de la Premier League avant le sprint final lancé dimanche par Liverpool, contre Brighton, avant l'affiche XXL entre le triple tenant du titre, Manchester City, et l'actuel leader Arsenal.

Le sprint final est lancé pour Jürgen Klopp, Liverpool, Manchester City et Arsenal en PL. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Le championnat d'Angleterre repart sur les chapeaux de roue après la trêve internationale, avec trois bolides au coude à coude : Arsenal compte 64 points et une meilleure différence de buts que son dauphin, Liverpool, et Manchester arrive juste derrière avec 63 points.

Les «Gunners» ont perdu pied dans la dernière ligne droite l'an dernier, doublés par des «Citizens» jamais aussi forts qu'à l'approche du drapeau à damier. Ils comptent bien transformer l'épilogue en «happy end», cette fois.

«Ils ont élevé la barre à des niveaux jamais vus auparavant dans le football», a observé Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal et ex-adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Toutefois, a-t-il ajouté, «nous nous sommes rapprochés d'eux ces deux ou trois dernières années».

Dimanche (17h30), Arsenal se présentera à l'Etihad sans complexe et, peut-être, avec un léger avantage psychologique: le club de Londres a en effet déjà battu deux fois le champion d'Europe en titre cette saison, d'abord au Community Shield en août, puis en championnat en octobre.

Deux invincibles

Le combat dominical oppose deux poids lourds en pleine forme: d'un côté, Arsenal et ses huit victoires successives en 2024 en Premier League, avec 33 buts marqués au passage; de l'autre, City et sa série de 22 matches sans défaite, toutes compétitions confondues.

«Je ne dis pas que ce sera décisif, mais ce sera très important pour notre confiance, et nous leur montrerons que nous sommes de nouveau là», a admis Rodri, le milieu mancunien, interrogé sur la nécessité de battre les visiteurs. «Ce n'est pas seulement ce match qui est comme une finale, mais tous les autres jusqu'à la fin de la saison».

D'ici-là, il y aura d'autres obstacles à relever pour Manchester City avant de pouvoir espérer remporter un quatrième championnat d'affilée, ce qu'aucune équipe n'a réussi à faire en Angleterre. Entre autres réjouissances, il faudra dès mercredi recevoir le quatrième Aston Villa, puis aller à Brighton, fin avril, et se déplacer chez Tottenham, cinquième avant la 30e journée, à une date encore indéterminée.

«Ignorer le bazar» médiatique

Les autres concurrents pour le titre devront aussi se coltiner ces trois adversaires relevés, à commencer par Brighton dimanche (15h00) pour Liverpool. Les Reds, tenus en échec 2-2 à l'aller, veulent se concentrer sur ce premier défi et ne surtout pas regarder plus loin.

Il faut «tout donner et ignorer le bazar que vous essayez de créer», a lancé Jürgen Klopp aux journalistes, parodiant leurs commentaires fluctuants après chaque match: «vous l'avez gagné (le championnat, ndlr), vous l'avez perdu, maintenant vous êtes champions, maintenant vous n'avez plus aucune chance».

Pas le temps pour les calculs, insiste l'entraîneur allemand, «nous devons donner absolument tout à chaque match: à domicile, à l'extérieur, en Angleterre, en Italie, où que nous allions», a-t-il dit en référence aux quarts de finale de l’Europa League qui les attendent face à l'Atalanta. La capacité à gérer de front les multiples compétitions sera également un élément clé de la victoire finale en Premier League.

Sur ce terrain-là, Manchester City est confronté au calendrier le plus dense et le plus relevé. Les «Skyblues» ont une demi-finale de Coupe d'Angleterre à jouer contre Chelsea, le 20 avril, en plus de leurs quarts de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, les 9 et 17 avril. Liverpool a été sorti de la «Cup» et Arsenal aussi, mais les Gunners ont encore la grande Coupe d'Europe dans leur viseur, avec le Bayern Munich pour prochain adversaire.